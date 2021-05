Mourinho alla Roma, pesanti critiche dalla Spagna: “E’ riuscito a ingannare i Friedkin”

José Mourinho farà il suo ritorno in Italia e guiderà la Roma fino al 2024. E’ la notizia del giorno, lo stesso in cui il club giallorosso aveva annunciato la separazione con Paulo Fonseca al termine del campionato. In Spagna non sono del tutto convinti della scelta della Roma, Deportes Cuatro afferma addirittura che lo Special One sia riuscito a “ingannare” i Friedkin per ottenere un nuovo contratto molto importante.

🔥🗣️ @manucarreno: "Mourinho ha conseguido engañar a los directivos de la Roma y será el nuevo entrenador"https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/MnbPEpzL8k — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) May 4, 2021

Foto: Instagram personale Mourinho