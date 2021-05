José Mourinho ha avuto un effetto pesante sul titolo della Roma: +21% in borsa per le azioni giallorosse in poche ore, l’impennata è arrivata chiaramente dopo l’annuncio. Fino alle 15 era una giornata normale, anzi piuttosto negativa, poi la risalita fino a toccare quasi il tetto massimo mai raggiunto dal titolo del club.