Mourinho: “Alla fine della stagione avrò tanto da dire. Adesso non è il momento di parlare”

Nel corso dell’intervista a Dazn, José Mourinho, allenatore della Roma, ha così parlato dopo il successo sul Verona.

Queste le sue parole: “Il Verona è un avversario che è cambiato, ha fatto un buon mercato: poche cose ma bene. Sono giocatori che hanno cambiato la squadra, con qualità diversa. Questo si vede non solo nei risultati ma anche nel gioco.”

Cosa si aspetta da Solbakken e Karsdorp? “Non mi aspetto niente di nessuno in particolare. Mi aspetto la squadra di sempre, quello che dico sempre: la voglia e il rispetto per il club e i tifosi, mi aspetto sempre la voglia di vincere le partite.”

La Roma sta performando di più di quanto si aspettava? “Parliamo alla fine della stagione, alla fine della stagione ho tanto da dire. Adesso non è il momento di parlare, in un anno e mezzo che sono qui non ho mai rilasciato un’intervista. Parlo con voi prima e dopo la partita perchè sono obbligato a farlo. Zero interviste, magari sbaglio ma magari devo aspettare fino alla fine.”

Foto: twitter Roma