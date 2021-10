Mourinho: “Abraham sta migliorando. Domani deciderò se giocherà”

Conferenza stampa di José Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia della gara contro la Juventus. Il portoghese ha esordito parlando delle condizioni di Tammy Abraham, attaccante in dubbio per la gara con i bianconeri.

Queste le sue parole: “Abraham giocherà domani? Vediamo. L’allenamento di oggi è poco, ma viaggerà con noi. Se andrà in campo, in panchina o in tribuna vediamo domani. Sta migliorando. Deciderò nell’immediatezza della gara, ho ancora un giorno di tempo per pensarci”.

Foto: Twitter Roma