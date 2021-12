Mourinho: “Abbiamo bisogno di tempo per fare qualcosa sul mercato ma a gennaio ci saranno solo piccole operazioni”

Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro lo Spezia: “In una stagione senza infortuni, cartellini e stanchezza avremmo potenziale per avere una bella squadra che può crescere e competere non ovviamente per il titolo ma per qualcosa di più. Però ci sono gli infortuni, sembriamo una squadra di assassini da quanti cartellini prendiamo e quando la rosa non è ricca di opzioni si accumula stanchezza perdendo potenziale. Abbiamo bisogno di tempo per fare qualcosa sul mercato, non a gennaio dove faremo piccole operazioni. Dobbiamo fare una squadra più forte, devo essere critico perché voglio sempre di più e stare in panchina tranquillo senza soffrire fino alla fine. Però è anche vero che ci mancavano troppi giocatori e devo guardare ai tre punti. Motta ha bisogno di tanta forza per raggiungere i suoi obiettivi con lo Spezia”.

FOTO: Twitter Roma