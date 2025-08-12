Mourinho: “A Rottedam non vinco mai, il pubblico e gli attaccanti hanno fatto la differenza”

12/08/2025 | 22:31:48

Il tecnico del Fenerbahce José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Feyenoord: “Il fatto che abbia vinto di nuovo contro il Feyenoord è, secondo me, una coincidenza: non vinco mai a Rotterdam, ma nelle partite di ritorno riusciamo sempre a ribaltare la situazione. Ma non ci vedo alcun legame. Il Feyenoord ha sempre buone squadre con ottimi allenatori. È un club con una buona filosofia e uno scouting eccellente. Secondo me abbiamo vinto meritatamente. Il Feyenoord gioca in modo molto diverso, soprattutto perché ha un altro tipo di calciatori. Noi invece ci affidiamo anche ai nostri attaccanti forti fisicamente, molto pericolosi grazie alla loro velocità e potenza. Hanno faticato a contenerli. Quello che oggi ha fatto la differenza, a mio avviso, è stato il pubblico. Di fatto ci siamo trovati sotto 3-1 quando il Feyenoord ha segnato, ma anche in quel momento i tifosi hanno continuato a sostenerci. È stata una partita aperta, con tante occasioni da entrambe le parti”.

FOTO: X Mourinho