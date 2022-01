Mourinho: “A breve arriverà un giocatore a centrocampo”

Il tecnico della Roma Jose Mourinho ha parlato anche di mercato nel post partita della gara contro la Juventus ai microfoni di Dazn: “Mi sono stati dati tre anni e voglio fare tutti i giorni di questi tre anni, non uno di meno. C’è bisogno dell’aiuto della società, a breve arriverà un altro giocatore a centrocampo. E’ troppo facile giocare per il sesto/settimo posto, dobbiamo uscire da questa comfort zone”. La Roma è alla stretta finale per Sergio Oliveira dal Porto.

FOTO: Twitter Roma