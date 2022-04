Mourinho: “4-5 mesi fa avremmo perso. Tutti avrebbero firmato per giocarsi la gara decisiva all’Olimpico”

Un buon pari per la Roma, che rimanda ogni discorso tra sette giorni all’Olimpico. Questo il commento di Mourinho a Sky Sport: “Tutti i tifosi della Roma avrebbero firmato per giocarsi la gara decisiva all’Olimpico. Io non sorrido, però dobbiamo pensare anche al Bologna, è una squadra che gioca e vince. Abbiamo 4 partite in campionato, possiamo ancora qualificarci per l’Europa League, dobbiamo rimanere concentrati, per tre giorni dobbiamo dimenticare la semifinale. Vogliamo avere la sicurezza di giocare l’Europa League e non possiamo aspettare la Conference. Il Leicester è una squadra che attacca la profondità, lo facevano già dai tempi di Ranieri. Fuori casa si abbassano un po’, ma attaccano la profondità con Vardy, Barnes, sarà una partita da giocare più con la testa che con l’emozione. È la partita numero 14 di Conference, se vinciamo siamo in finale. Di solito ho la fama di essere poco umile, ma sono d’accordo, 4-5 mesi fa avremmo perso questa partita. Abbiamo pressato con coraggio, ma dopo quando non hai palla è impossibile resistere. Non ci sarà una finale a Tirana, ma a Roma. Zalewski? È importante per noi, è davvero bello vederlo lì”.

FOTO: Twitter Roma