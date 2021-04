Mourinho: “28 aprile 2010. Il momento in cui adrenalina e gioia mi fecero diventare uno sprinter”

Il 28 aprile 2010 è una data storica per l’Inter, quella della sconfitta per 1-0 al Camp Nou con il Barcellona, ma che regalò la finale di Champions ai nerazzurri dopo oltre 40 anni. Il primo passo verso lo storico triplete. A ricordare quella dolce sconfitta (che non ribaltò il 3-1 dell’andata dei nerazzurri), proprio l’artefice del Triplete, Josè Mourinho.

Il portoghese ha postato su Instagram una foto della sua storica corsa in mezzo al campo al Camp Nou, al fischio finale.

Così ha scritto Mourinho: “Camp Nou. 28 Aprile 2010. Il momento in cui adrenalina e felicità mi resero uno sprinter”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

Foto: Twitter Mourinho