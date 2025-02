Moura risponde a Celik, espulso Cristante: parità tra Porto e Roma: 1-1. Si deciderà tutto all’Olimpico

La prima occasione della gara arriva all’11’ ed è a tinte giallorosse, ma Dovbyk spreca mandando la palla a lato. Due minuti dopo arriva la grande occasione anche per i padroni di casa: Samu serve Rodrigo Mora, ma il giovane talento dei portoghesi non riesce a concludere a rete. Al 40′ arriva la tegola per Ranieri: si ferma Dybala. L’argentino ha infatti subito un colpo al ginocchio da un avversario: ha provato a restare in campo e resistere, ma dopo qualche minuto ha dato forfait e chiesto il cambio. Al suo posto dentro Baldanzi. In pieno recupero arriva il vantaggio della Roma con la rete di Celik. Il Porto riacciuffa la Roma nella ripresa all’Estadio do Dragao. Lancio di Diogo Costa per Pepe, che arriva fino all’area di rigore della Roma e viene murato da un paio di avversari. La palla finisce comunque sui piedi di Francisco Moura, che calcia da fuori e grazie anche a una deviazione di Baldanzi fa secco Svilar per l’1-1 al 67′. Tutto da rifare dunque per i Ranieri e i suoi. Al 73′, però, i giallorossi rimangono in inferiorità numerica per il doppio giallo per Bryan Cristante.

Foto: Instagram Roma