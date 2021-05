Mount: “Non posso spiegare le mie emozioni. Quando ho visto mio padre sono scoppiato a piangere”

Il centrocampista del Chelsea, Mason Tony Mount, è stato un grande protagonista ieri, nella finale di Champions League contro il Manchester City. L’inglese ha espresso tutta la sua gioia, dopo la vittoria del trofeo, ai microfoni di BT Sport. “Non posso spiegare le mie emozioni a parole. È impossibile. Avevo detto che avevo giocato due finali col Chelsea e le avevo perse entrambe. Perdere mi ha davvero fatto male. E quello che desideravo con tutto me stesso era vincere un trofeo con il Chelsea. Andare fino in fondo in Champions League, affrontare alcune squadre difficili. Siamo arrivati in finale e l’abbiamo vinta. È così speciale questo momento. Siamo la migliore squadra al mondo e nessuno può portarcelo via”.

Poi conclude. “È stata una partita così difficile. Abbiamo fatto un gol e abbiamo difeso tutta la partita. Abbiamo giocato e abbiamo vinto. Che dire. È incredibile. Mio padre è sceso dagli spalti per venire da me. Sono scoppiato in lacrime vedendolo. Ringrazio la mia famiglia per tutto”.

FOTO: Twitter Mount