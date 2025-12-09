Mount: “Felice del ritorno al gol. Dobbiamo continuare a spingere forte”

Il Manchester United è tornato alla vittoria ieri sera contro il Wolverhampton. E’ tornato al gol anche la stella Mason Mount.

Il giocatore ha così parlato ai canali ufficiali del club: “È stata una vittoria importante. Nel primo tempo abbiamo permesso al Wolverhampton di tornare in partita e siamo rientrati negli spogliatoi frustrati. Il mister ci ha parlato chiaramente e nella ripresa siamo usciti con l’obiettivo di attaccare con più decisione e concretizzare le occasioni create”.

Lo United ha chiuso la partita con 27 tiri totali, record sotto la gestione Amorim. Mount ha sottolineato la qualità del gioco offensivo: “Abbiamo attaccato con libertà, con combinazioni rapide e pulite. È ciò che sappiamo fare. Dietro siamo stati solidi, difendendo da squadra e togliendo agli avversari la possibilità di rientrare”.

Parlando del suo ruolo nel sistema del tecnico portoghese, il numero 7 ha spiegato di sentirsi pienamente a suo agio: “È un modulo che conosco e in cui ho già giocato. So quali spazi sfruttare e quali compiti richiede. Ho avuto difficoltà, ma ora voglio spingere, costruire su queste prestazioni e contribuire con gol. Devo solo continuare a lavorare duro”.

