MOUNT DI QUALITÀ NEL MONDO BLUES

Il Liverpool rischia clamorosamente la non qualificazione per la prossima Champions League. Ad affondare i reds nello scontro diretto di ieri sera, è stato il Chelsea che si è imposto 1-0 ad Anfield con un gol del giovane Mason Mount, che ha realizzato con un destro a giro da fuori area. Una rete pesantissima in ottica Champions per gli uomini di Tuchel.

Il classe 1999, è alla seconda stagione ai blues, diventando un elemento cardine della compagine londinese, strappando applausi per le sue giocate di qualità e di talento.

Mount è un prodotto del settore giovanile del Chelsea, dove ha fatto tutta la trafila fino al 2017, quando firma il primo contratto tra i professionisti con il club londinese. Nel 2016, vinse la Uefa Youth League con i blues, giocando da protagonista quella competizione.

Nell’estate 2017 passa in prestito per un stagione al Vitesse, con cui inizia la carriera professionistica. Il 17 luglio 2018 si trasferisce, sempre a titolo temporaneo, al Derby County in Championship, voluto da Frank Lampard; dopo un’ottima stagione a livello individuale, il 15 luglio 2019, prolunga fino al giugno 2024 con il club londinese, e inizia a giocare in pianta stabile con il Chelsea, dove ritrova Frank Lampard, suo allenatore al Derby. Nel Chelsea è subito titolare, e il 18 agosto dello stesso anno, va a segno per la prima volta in Premier League nella partita pareggiata 1-1 in casa contro il Leicester City.

Le prestazioni sempre più convincenti lo fanno esordire nel 2019 anche nella Nazionale dell’Inghilterra. Il novembre di quell’anno, alla sesta presenza, realizza la sua prima rete in nazionale nel successo per 4-0 contro il Kosovo, nelle gare di qualificazione all’Europeo. Ad oggi, vanta 13 presenze e 3 gol in Nazionale, dopo essere stato anche il capitano dell’Under 21 inglese. Con l’under 19, vinse nel 2019, gli europei di categoria.

Con l’addio di Lampard al Chelsea e l’arrivo di Tuchel, lo scorso gennaio, in molti pensavano ad un suo calo ma anche il tecnico tedesco ha saputo valorizzarne le qualità, ponendolo come elemento insostituibile nella mediana del suo Chelsea.

Ad oggi, Mount, vanta 88 presenze e 14 gol con il Chelsea, tra cui l’ultimo al Liverpool pesantissimo.

Mount è un centrocampista completo, capace di giocare sia da mezzala che da trequartista. Abile negli inserimenti e in fase realizzativa, è dotato di grande visione di gioco e di una notevole tecnica individuale. Per le sue caratteristiche è stato paragonato ai connazionali Frank Lampard (lo stesso allenatore più volte ne aveva accostato le qualità del ragazzo alle sue) e Jack Wilshere. Mont ha anche una grande qualità nei calci piazzati, mettendo a segno già 5 gol su calcio di punizione con la maglia del Chelsea.

Insomma, un elemento dal futuro radioso, ma con un presente già di grande rispetto, che sta facendo le fortune del Chelsea.

Foto: Twitter Chelsea