Moumbagna-Sarmiento-Faye: la Cremonese cerca di uscire dal vicolo

13/01/2026 | 00:05:34

Un triplo vicolo cieco, la Cremonese cerca una soluzione e non sarà semplice. Ha reso poco, praticamente nulla, la tripla operazione in prestito della scorsa estate: Moumbagna, Sarmiento e Faye hanno avuto rarissimi sprazzi di gloria. Il triplo consiglio degli stessi intermediari di mercato è stato fino a questo momento un triplo flop tra scarso adattamento, qualità mai dimostrate e minutaggio davvero misero, in qualche caso mai la titolarità. Chi fa il mercato può sempre contare su una proprietà ricca che apre qualsiasi porta e perdona qualsiasi errore, mentre c’è chi deve arrabattarsi per rimediare un prestito sperando che sia la svolta della stagione. Ora la Cremonese cercherà di uscire da un triplo vicolo cieco, ma non sarà semplice.

foto sito cremonese