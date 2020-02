José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in merito all’infortunio di Heung-min Son. Queste le dichiarazioni del tecnico degli Spurs: “Non lo so, potrebbe giocare una o due partite, non sono ottimista come l’addetto stampa. Spero che abbia ragione, ma nella mia mente penso il contrario. Non credo che potrò più contarci”.