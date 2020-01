Mou su Lo Celso: “E’ cresciuto molto da quando sono arrivato, se continua così verrà facile riscattarlo”

Il Tottenham si appresta a salutare Christian Eriksen, ma inizia ad apprezzare le giocate di Giovanni Lo Celso. L’argentino, arrivato in estate dal Betis, potrebbe essere riscattato dagli Spurs, e la prestazione offerta oggi in FA Cup contro il Southampton ne ha aumentato le chance. Il tecnico, José Mourinho, ha infatti ammesso: “Il ragazzo si è meritato questa opportunità, se continua così sarà facile per il club prendere la decisione di riscattarlo. E’ cresciuto molto da quando sono arrivato. Ha giocato poco, ma ha capito cosa volevamo. Impara in fretta“.

Foto: Twitter Tottenham