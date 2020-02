Mou: “Sentenza City? Ci ho pensato tanto e la Premier del 2018 dovrebbe andare al mio United”

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato della dura sentenza inflitta dalla UEFA al Manchester City: “Non ho perso nemmeno un minuto per analizzare cosa potrebbe succedere. La UEFA e la FIFA hanno questo compito. Se dovessi fare un’analisi, direi che la squadra che ha terminato al secondo posto nel 2018 dovrebbe essere campione (il Manchester United allenato all’epoca dallo Special One, ndr). Potrebbe essere interessante. Scherzi a parte, aspettiamo con calma. E penso di fare più punti possibili, non al quarto o al quinto posto. Vogliamo arrivare più in alto possibile”.