Mou ritrova il Chelsea da avversario: dai successi all’amaro addio

Questo pomeriggio andrà in scena un’affascinante sfida di Premier League, uno dei più importanti derby di Londra: Tottenham-Chelsea. I fari, senza alcun dubbio, saranno puntati su José Mourinho. Lo Special One ritrova il suo vecchio Chelsea da avversario, club che l’ha visto protagonista prima in positivo, con la conquista di numerosi successi, e poi in negativo con l’amaro addio e le successive quanto inevitabili polemiche. Sulla panchina dei Blues il portoghese ha vinto tre campionati, una Coppa d’Inghilterra, tre Coppe di Lega e una Supercoppa d’Inghilterra per un totale di ben otto trofei. Con il divorzio e l’esonero del 17 dicembre 2015, però, i rapporti con società e ambiente si sono letteralmente logorati. Inoltre, tornando al presente, aver accettato l’incarico di manager del Tottenham dopo aver dichiarato “Non allenerò mai gli Spurs”, non ha fatto altro che alimentare le antipatie nei suoi confronti. Semplicemente Mou… Dunque, all’Hotspur Stadium, le emozioni non mancheranno affatto. Appuntamento alle 17:30.

Foto: Tottenham Twitter