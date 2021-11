Mou perde ancora: Abraham colpisce ma il Venezia ribalta con Aramu e Okereke (3-2)

Nel match delle 12:30 di questa domenica di Serie A la Roma ha sfidato il Venezia al Penzo: la partita è terminata 3-2 per i padroni di casa a seguito di una gara davvero avvincente. Vantaggio iniziale dei lagunari dopo appena 3 minuti con la prima rete stagionale di Caldara. A fine primo tempo i giallorossi hanno poi ribaltato la gara nel giro di pochi minuti prima con Shomurodov e poi con Tammy Abraham. Quando tutto sembrava favorevole per la squadra di Mourinho, nella ripresa il Venezia ha pareggiato prima al 65′ con un gol dal dischetto di Aramu e dieci minuti più tardi si è portato addirittura sul 3-2 con Okereke. Nel finale nonostante il risultato favorevole la squadra di Zanetti ha preso ben due traverse. Per la Roma è la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

FOTO: Instagram Aramu