Mou fuori agli ottavi di Champions per la terza volta di fila: “La prossima stagione sarà migliore”

José Mourinho saluta la Champions League. Dopo l’1-0 dell’andata, tutto facile per il Lipsia che vince anche al ritorno (3-0) e vola al turno successivo. Per gli Spurs, con l’attenuante dei numerosi infortuni, un doppio confronto praticamente senza storia. Serata nera per lo Special One, fuori agli ottavi di Champions per la terza volta di fila: nel 2015 per mano del Psg, nel 2018 contro il Siviglia e ora affondato dal Lipsia. Lo stesso Mourinho, dopo il ko in terra tedesca, ha parlato così in conferenza stampa: “Prima di tutto, vorrei ringraziare i nostri tifosi per essere venuti fin qui in una situazione così difficile. È il minimo che posso fare. Naturalmente la squadra migliore ha vinto. Avevano fisicità, ritmo, erano in ottime condizioni con i loro miglior giocatori e una panchina piena di qualità contro una squadra in difficoltà. Ieri sono stato molto positivo, ma è così che devo essere. È difficile per me parlare di nuovo degli infortuni, ma voi volete che io parli di altre cose, ma la cosa ovvia è che tutto ciò proviene dall’accumulo di infortuni. Ci condizionano. So che la mia squadra migliorerà la prossima stagione con questi giocatori. Miglioreremo in altre aree, ma non lo dirò ora”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham