Mou: “Fatichiamo a gestire la partita. Impossibile paragonare questo United a quello di Roy Keane”

José Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro l’Arsenal in Premier League: “Siamo sempre noi ad avere la prima occasione per segnare, ma quante volte facciamo gol per primi e gestiamo la partita? Molto raramente. Ma sono felice della prova dei miei. C’era lo spirito Manchester United, ma manchiamo sotto alcune qualità. Qualcosa non funziona nel modo giusto. E non sono d’accordo con chi paragona questa squadra con quella di Roy Keane, Ruud Van Nistelrooy, Nemanja Vidic. Dateci tempo. Sono felice per lo spirito e il cuore che i ragazzi ci mettono, ma non siamo consistenti”.

Foto: Marca