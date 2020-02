Mou esulta: “Fa piacere battere Guardiola, ha la mia stima. Oggi contava vincere”

José Mourinho ha commentato la vittoria per 2-0 sul City di Pep Guardiola in conferenza stampa: “Dopo i vari pareggi ottenuti dalle altre squadre, è stato molto importante ottenere tre punti. Abbiamo ancora una possibilità per il quarto posto. Conoscevamo la qualità dell’avversario, volevamo vincere ma potevamo anche perdere. Sono felice per i ragazzi. Sul battere Guardiola? È un piacere ottenere tre punti in una partita in cui sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Provo sentimenti migliori per Pep di quanto voi possiate immaginare. Abbiamo lavorato insieme per tre anni”.