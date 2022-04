Mou e l’Italia sorridono: controlli ok per Spinazzola, presto tornerà in gruppo

Buone notizie per la Roma e per l’Italia intera. Leonardo Spinazzola ha completato tutti i controlli fisici nella clinica Neo a Turku, in Finlandia, che hanno dato un responso positivo. Il terzino giallorosso, infortunatosi nella gara col Belgio agli Europei, quest’oggi rientrerà nella capitale e dai prossimi giorni comincerà ad aumentare i carichi di lavoro fino a tornare a lavorare totalmente con il gruppo. Verosimilmente, però, Spinazzola potrà essere convocabile solo per le ultime due-tre partite di stagione.

FOTO: Instagram Spinazzola