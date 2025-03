Motta: “Voi avete parlato di Scudetto, noi manteniamo sempre un grande equilibrio”

Intervistato da La Domenica Sportiva, il tecnico della Juventus Thiago Motta analizza così la pesante sconfitta subita oggi in casa contro l’Atalanta: “La Juventus si è sciolta sul 2-0? La prima cosa che dico è che la vittoria dell’Atalanta è meritata, dobbiamo fare i complimenti a questa squadra che sta bene. Abbiamo iniziato molto bene, giocando bene, confrontandoci con una squadra forte e dopo questo episodio del rigore secondo me discutibile abbiamo avuto ancora più difficoltà perché sapevamo prima della partita che affrontavamo una squadra forte e che avrebbe fatto dei contropiedi sui nostri errori attaccando velocemente e dopo il primo gol abbiamo iniziato a sbilanciarsi un po’ troppo, a perdere equilibrio nella nostra fase offensiva permettendo loro di ripartire. Dopo il secondo gol che abbiamo preso subito all’inizio della ripresa è diventato ancora molto più difficile perché lì ci siamo veramente aperti un po’ troppo contro una squadra che nelle idee e nelle caratteristiche dei giocatori abbiamo sofferto”.

Poi ha proseguito: “Perdere fa sempre male, ma ripeto oggi abbiamo iniziato molto bene la partita, la squadra avversaria è forte e ha meritato di vincere. Dopo quell’episodio è cambiato tantissimo perché non abbiamo saputo reagire nel modo ottimale e ideale che era continuare a giocare, mantenere l’equilibrio sapendo delle difficoltà di attaccare una squadra così e alla fine hanno meritato la vittoria”.

“Questa settimana riesco a capirla e no perché sto spiegando che abbiamo fatto un ottimo inizio, dopo l’episodio del gol preso ci siamo sbilanciati un po’ troppo concedendo troppi contropiedi a questa squadra e sapevamo di dover mantenere un certo equilibrio. Venivamo da 5 vittorie in campionato, non dimentichiamolo. Questa è una sconfitta difficile da digerire, ma il nostro lavoro è ricominciare a lavorare pensando alla Fiorentina”.

Infine: “Dal sogno all’incubo? Voi avete parlato tanto di questa situazione ma noi all’interno manteniamo sempre un grande equilibrio e non possiamo parlare ogni settimana di una cosa diversa, manteniamo la nostra linea che è andare gara dopo gara, l’Atalanta ha meritato la vittoria ora abbiamo una settimana per prepararci alla sfida contro la Fiorentina”.

Foto: Instagram Juve