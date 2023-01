Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica contro l’Udinese alla Dacia Arena. Il mister ha parlato di diversi temi, tra cui anche il mercato: “Non credo agli scambi, ma se vanno a favore nostro… Vogliamo tutti la stessa cosa. Ci sono priorità e tempistiche per quello che facciamo per il bene della squadra”.

Foto: Instagram Bologna