Motta: “Sono il primo responsabile. In queste due partite c’è mancata la reazione”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la debacle a Firenze.

Queste le sue parole: “È importantissimo restare uniti, tutti insieme, però ognuno di noi deve dare qualcosa in più. Veniamo da due sconfitte brutte, iniziamo bene ma alla prima difficoltà ma poi non troviamo il modo di reagire. Una squadra forte lo deve essere nelle due fasi, però se non lo sei devi fare bene almeno quella difensiva. In due partite abbiamo preso troppi gol, dobbiamo fare molto meglio per competere con l’avversario”.

Manovra troppo orizzontale e poco verticale? “Loro venivano tanto sulla pressione lasciando tanto spazio, non solo Kolo Muani ma anche McKennie e Thuram potevano sfruttarlo meglio. Abbiamo fatto troppo poco nell’area di rigore, non l’abbiamo attaccata per mettere in difficoltà l’avversario. Non siamo stati bravi né offensivamente né difensivamente”.

Ti senti un parafulmine per i giocatori?

“Di sicuro abbiamo tutti le nostre responsabilità, io sono il massimo responsabile di quello che succede dal primo giorno che ho firmato il contratto. Le vittorie sono dei nostri giocatori perché sono loro che vanno in campo e sono sicuro che possiamo fare meglio di queste due brutte sconfitte, anche contro l’Atalanta non abbiamo avuto la reazione. Io devo resettare, riprendere la fiducia che è quello di cui la squadra ha bisogno per fare meglio. Sta a me trovare il modo e gli stimoli, affinché loro possano andare in campo per far bene il loro lavoro”.

Foto: sito Juventus