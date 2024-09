Motta scrive già il primo record: la Juve non aveva mai chiuso le prime 6 giornate di campionato senza subire gol

La Juventus torna al successo in campionato, dopo tre 0-0 di fila. Dallo 0-3 di Verona allo 0-3 di Genova. Primo record per Thuago Motta appena arrivato in bianconero. La Juventus non aveva mai chiuso le prime 6 gare di campionato senza subire gol. E’ un primato per la storia del club bianconero. L’unico gol incassato dalla Juventus fino a questo momento, quello al 93’m tra l’altro, per un calo di tensione, anche lì sul 3-0, un Champions contro il PSV.

Foto: sito Juve