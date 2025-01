Motta schiera Kolo Muani dal 1′: “Vlahovic ha reagito benissimo, darà una mano nella ripresa”

Le parole di Thiago Motta a DAZN a pochi minuti da Napoli-Juve.

Sappiamo che ci aspetta una partita molto complicata, affrontiamo un avversario che ti può mettere in difficoltà con il pressing e con il palleggio. Abbiamo la fortuna di avere esterni di qualità, ma anche di gamba e in grado di fare bene le due fasi. La scelta di Kolo Muani? E’ un giocatore che stavamo seguendo da molto tempo e che ha lavorato bene con noi, anche lui deve adattarsi al nostro tipo di gioco, ma siamo convinti possa darci una mano importante. E’ un modo per non dare punti di riferimento, lui e Nico Gonzalez possono scambiarsi spesso la posizione. Vlahovic, dal canto suo, ha reagito molto bene alla mia scelta. Sono convinto che, nel secondo tempo, potrà darci un grosso contributo”.

Foto: Instagram Juventus