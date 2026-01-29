Motta saluta la Reggiana: “Resterai nel mio cuore, è stata un’esperienza unica”

29/01/2026 | 19:00:23

Il nuovo portiere della Lazio (trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva) Edoardo Motta ha salutato la Reggiana sui social: “Grazie Regia, resterai sempre nel mio cuore. Indossare i tuoi colori è stato per me un grandissimo onore; mi hai permesso di crescere sia come uomo sia come professionista, trasmettendomi valori imprescindibili per la mia carriera. Un ringraziamento speciale a tutta la società per la fiducia, la professionalità e il supporto costante in ogni momento, e alla tifoseria per il calore e il sostegno incondizionato. L’affetto ricevuto resterà impresso per sempre, rendendo unica questa esperienza”.

Foto: sito Lazio