Motta: “PSG? Sono concentrato sul Bologna. Mi dispiacerebbe perdere Dominguez, serve programmare al meglio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato a due giorni della sfida contro la Roma: “Tornare alla vittoria sarebbe importantissimo, cercare il risultato positivo per centrare il nostro lavoro. È chiaro che ci sono tante cose in mezzo. Sicuramente non arrivando il risultato da un po’ dobbiamo migliorare su qualcosa, in realtà su tutto”.

Poi ha proseguito parlando delle condizioni di Arnautovic: “Se partirà titolare? Non mi sorprende la tua domanda. Tutti possono giocare titolari, ha fatto un buon allenamento, l’altro giorno ha giocato 25 minuti.. è stanco ma si sta reintegrando nel processo di una squadra che sta giocando, aspettiamo il suo riprendere della forma. Lo vedo normale come sempre”. E sul futuro di Dominguez: “Mi dispiacerebbe perderlo. Sta parlando con la società per il prolungamento di contratto, è un giocatore importante per la squadra e per il club. Abbiamo parlato della sua situazione si, ma è una decisione sua, è una responsabilità sua se rimanere o non rimanere, una scelta nella sua vita non solo sportiva ma anche personale. Io gli posso consigliare ma è lui che prenderà in prima persona la sua scelta. Una società seria come il Bologna sa che bisogna programmare al meglio e per tempo la prossima stagione, con ambizioni chiare e obiettivi realistici indipendentemente da tutto”.

Infine, sul suo futuro dopo le voci che lo vedono nel mirino del PSG: “Sono concentrato alla Roma e al Bologna, dobbiamo fare una grandissima prestazione contro una squadra che ieri ha vinto ancora in semifinale di Europa League”.

