Motta: “Primo passo verso gli ottavi. Yildiz? Scelta techica”

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il PSV:

Il risultato è quello del campo. Una partita equilibrata e abbiamo affrontato una squadra che vuole sempre giocare a calcio. Il 2-1 è il primo passo per fare una grande prestazione e andare agli ottavi. Inter? Vogliamo fare una grande prestazione e portare la vittoria della nostra parte”.

Su McKennie?

“Il dinamismo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare tanto. Oggi siamo stati la squadra più giovane della Juventus in Champions. Weston è speciale. È un grande giocatore. Ha fatto il terzino, l’esterno e il centrocampista. È un giocatore di alto di livello. Il giocatore di alto livello gioca dappertutto e oggi faccio fatica a non metterlo in campo. Lui è difficile da lasciare in panchina, perchè sa giocare ovunque”.

In Champions conta più il talento o l’esperienza?

“Conta tutto. Nel calcio conta tutto, non solo una cosa. La nostra realtà è che siamo una squadra giovane. Noi dobbiamo equilibrare la mancanza di esperienza con più ritmo e intensità. In questo dobbiamo migliorare. Oggi abbiamo visto una partita equilibrata. La vittoria è un primo passo verso gli ottavi”.

Sui cambi: “Scelta tecnica per Yildiz. Anche con il Como i giocatori hanno alzato il livello della squadra. Noi abbiamo bisogno di competere per 95′ con l’avversario. Sicuramente, tutti, possiamo fare meglio”.

Su Douglas Luiz: “Douglas sta molto bene e mi piace molto vederlo in campo con questa energia e voglia di giocare a calcio. È un giocatore forte che fino ad oggi non è riuscito ad esprimere il massimo. Oggi ha fatto molto bene come contro il Como. Tutti i centrocampisti possono giocare insieme”.

Su Mbangula: “Sono contento che non sia contento della sua prestazione. Io sono contentissimo della sua prestazione. Ha commesso qualche errore, ma in tanti altri aspetti sono veramente soddisfatto”.

Infine: “Secondo me oggi possiamo fare meglio sull’intensità e sul dinamismo. La gestione del vantaggio deve essere sempre di andare in avanti. Dobbiamo continuare ad attaccare l’avversario e sfruttare il momento negativo del nostro avversario per fare il secondo gol. Delle volte abbiamo fatto bene e delle volte no, sicuramente dobbiamo migliorare”.