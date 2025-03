Motta: “Preferenza nessuna, mi piace vincere”

Oggi Thiago Motta ha parlato nel pre vigilia della partita contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni .

Sulla squadra: “Bene abbiamo fatto un’ottima settimana, ho visto i ragazzi bene negli allenamenti fatti. Quelli che ci saranno domani sono pronti ad affrontare una grande squadra come l’Atalanta. Non ci saranno Rouhi, Cabal, Bremer, Milik, Douglas, Savona e Conceicao. Gli altri tutti disponibili”

Sulle posizioni: “È una squadra molto particolare. L’Atalanta per caratteristiche pressa in avanti, spesso sull’uomo, ma va forte e cambia anche nelle marcature a partita in corso. Gioca bene a calcio, si mette indietro e ti mette in difficoltà. Lo abbiamo visto anche nella partita d’andata, dovremo giocare bene in questi momenti. Vengono a pressare in avanti, lasciano poco spazio, vedremo se domani verranno a pressare il nostro portiere. Sono tante variabili che fan sì che siano una squadra forte”

Sulla partita: “Siamo concentrati alla prossima partita, conosciamo l’avversario, il loro livello. Dovremo essere al nostro massimo livello per competere con loro, non perdiamo energia su nient’altro. Rispetto per l’avversario ma anche mettere in pratica quello che abbiamo dentro per avere la vittoria”.

Sulla Juventus preferita: “Preferenza nessuna, mi piace vincere. L’allenatore vuole vincere, arrivare alla vittoria. Per farlo ci sono tante cose da fare bene, il recupero, i dettagli. Domani dobbiamo affrontare una squadra particolare, noi dobbiamo concentrarci, essere in focus su cosa fare e cosa dobbiamo limitare alla squadra avversaria. Ma sei superiore all’avversario la probabilità di vincere è più alta”.

