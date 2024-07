Motta: “Non siamo riusciti a controllare il gioco. Dobbiamo e possiamo fare meglio”

La Juventus ha perso la sua prima amichevole stagionale per 3-0 contro il Norimberga. Inizia dunque in salita il percorso di Thiago Motta alla guida della Juve. Al termine della partita proprio il nuovo allenatore bianconero ha analizzato la prestazione della sua squadra. Di seguito le sue parole:

“Tutti mi sono piaciuti, il modo in cui hanno lavorato. Dirne uno non sarebbe la cosa giusta, mi sono piaciuti tutti e vedremo nel tempo chi riuscirà a mantenere questo livello e alzare il livello per rimanere con noi sia in allenamento che in partita.

Soulé ieri dopo l’allenamento mi ha chiesto di non partecipare mi sembrava una cosa giusta rispettare la decisione.

Oggi non ho idea di far giocare Weah da terzino, ma se abbiamo bisogno il ragazzo ha già dimostrato grandissima disponibilità. Abbiamo parlato dell’argomento e da la massima disponibilità sia a giocare da terzino che da esterno destro o sinistro o da attaccante. Lo ha già fatto. Questo è importante perché da possibilità e varietà nelle scelte e oggi sono contento di quello che ho visto da Tim”.

“Non siamo riusciti a controllare il gioco. Nel secondo tempo è andata meglio, potevamo pareggiare ma non è un alibi. Dobbiamo e possiamo fare meglio in generale: è una buona preparazione. Possiamo controllare meglio la partita, avere la palla.

Ci siamo preparati bene. È normale avere un po’ di difficoltà in più perché i giocatori si allenano tanto ma la sconfitta fa piacere, dobbiamo assolutamente migliorare in fretta. Il punto positivo del ritiro sono le giornate passate insieme”.

Foto: twitter Juventus