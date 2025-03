Motta: “Non si parlerà più di questa storia dello Scudetto. Bisogna andare avanti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo il rigore, discutibile ma non voglio fare una critica, abbiamo provato ad andare in avanti ma loro hanno saputo contrattaccare molto bene. Siamo una squadra giovane e abbiamo subito a livello mentale questo gol”.

Poi ha proseguito: “Siamo tristi e dispiaciuti. Non si riparlerà più di questa storia dello scudetto. Ora bisogna andare avanti”