Motta: “Non cambieremo la nostra filosofia, pensiamo solo all’Atalanta”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato in vista della sfida contro la Juventus: “Per il momento non cambieremo la nostra filosofia. Focus sulla prossima partita. Tutto il resto non metteremo energia a pensare ad altro. Vuol dire tanto per noi. Abbiamo fatto una settimana completa pensando a domani. Oggi i ragazzi avranno la tranquillità di stare con la famiglia, con gli amici o stare qui nel nostro hotel fantastico, ma sempre con la testa sulla partita. Nient’altro. Non pensiamo ad altro. Solo alla partita di domani”.

Su Gasperini: ‘Perchè è un grandissimo allenatore, non solo a livello nazionale ma a livello interazione. Gasperini non deve dimostrare più niente perchè ha dimostrato tantissimo. E’ lì il discorso. E’ un grande competitore e continuerà a farlo. Allenatore completo, in tanti anni di carriera ha fatto sempre un grandissimo lavoro, l’ultimo con l’Atalanta è speciale, ammirazione totale, ma non solo per gli attaccanti, bensì per tutti. Alza il livello dei giocatori, della squadra, riesce a fare tante cose che non sono scontate. Ho grande rispetto e ammirazione, e un ringraziamento per ciò che è stato nella mia carriera da giocatore”.

Poi ha proseguito: “Vorrei prendere tante cose, ma ci vuole tempo. Principi diversi? Non lo so. Un allenatore come me piace la squadra giocare bene, ritmo, dinamismo, una squadra che crea situazioni per fare gol, che va davanti, con una solidità difensiva. Ci sono tante cose diverse. Ho avuto lui come allenatore, ma anche altri, sono cresciuto con una filosofia come il Barcellona, perchè sono arrivato a 16 anni, ho fatto 6-7 anni in una scuola molto diversa, sono arrivato in Italia con Gasperini che lavora in un modo, Mourinho, Ranieri, Benitez è stato un altro modo. Van Gaal mi ha dato tanto nella gestione del gruppo, Ancelotti è stato un grande maestro nella gestione e nell’interpretazione di alcune situazioni. Ho avuto tantissimi allenatori. Ma vogliamo vincere tutti, le filosofie e i principi sono validi se arrivi alla vittoria, per questo tutti questi allenatori mi hanno aiutato tantissimo. Gasperini è stato uno di questi. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Così lo trasmettiamo ai nostri giocatori, sempre pensando all’obiettivo finale, che è vincere. Perché solo vincendo si vive meglio”.

Foto: Instagram Juve