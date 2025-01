Motta: “Non abbiamo creato abbastanza, voglio di più dagli attaccanti”

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky,dopo il match di Champions League contro il Club Brugge chiuso sullo 0-0.

Poco per vincere: come mai?

“Tutte le squadre che hanno giocato qui hanno avuto difficoltà, loro si difendono molto bene e lasciano sempre uno in più dietro. Abbiamo avuto difficoltà, senza soffrire ma non creando abbastanza per vincere. Potevamo fare meglio, rispettando l’avversario e non togliendo loro il merito perché hanno messo in difficoltà tanti. Abbiamo sofferto molto poco, ma creato non sufficientemente per vincere”.

E’ servito il quasi gol preso per sbloccarvi?

“Abbiamo sofferto molto poco. Oggi dopo tanto tempo abbiamo tanti giocatori a disposizione, in particolare gli attaccanti. Abbiamo iniziato con Weah, Nico e Mbangula, poi sono entrati Conceicao, Vlahovic e Yildiz. Aggiungo a questi anche Kolo Muani. Sono giocatori che voglio vedere di più e devono contribuire di più”.

Quanto è importante il ruolo di Locatelli?

“Un modo per restare equilibrati in campo, Manu sa quando abbassarsi e quando andare a prendere l’avversario. Con queste situazioni di gioco, voglio vedere di più gli attaccanti. Oggi Samuel ha provato qualcosa in più, gli altri 5 li voglio vedere di più”.

Quanto sarà importante Douglas Luiz da qui alla fine?

“E’ un giocatore di una qualità tecnica superiore, sta bene fisicamente e ci permette di ruotare a centrocampo. Ultimamente ha fatto bene, insieme agli altri centrocampisti come Thuram, Locatelli e Koopmeiners. Anche Faglioli, che ultimamente è entrato meno ma avrà la sua occasione se continuerà a lavorare. Questo permette che in tante partite che avremo posso ruotare e avere il meglio da ognuno”.

