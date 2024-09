Motta: “Nessuna difficoltà per Douglas Luiz. Rabiot? Non mi ha chiamato, gli auguro il meglio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato in vista della sfida di domani contro l’Empoli: “I ragazzi si sono allenati bene e sono felice che molti siano rimasti qua. Sono felice anche per quelli che sono andati in Nazionale, hanno giocato e fatto esperienze diverse. Sono tornati tutti bene, sono contento perché abbiamo quasi tutti a disposizione. Nico ha giocato, Danilo ha giocato, Fede ha giocato… Stanno tutti bene. Il calendario lo conosciamo, sappiamo cosa dobbiamo affrontare e lo faremo con grande entusiasmo ma passo dopo passo”.

Poi ha proseguito: “Se penserò alla Champions? No, dall’inizio sapevamo quale sarebbe stato il calendario e le partite da affrontare. Domani saremo concentrati, determinati, perché la partita sarà seria e l’Empoli sta bene. Anche noi però stiamo bene, abbiamo preparato la gara con i giocatori a disposizione e siamo pronti”.

Su Koopmeiners e Douglas Luiz: “Due grandi giocatori che abbiamo, come tanti altri della rosa. Vedremo domani chi inizierà la partita e chi darà il contributo subentrando. Ripeto, due grandi giocatori che abbiamo la fortuna di avere dalla nostra parte. Per Douglas Luiz non c’è nessuna difficoltà”.

Su Adzic: “L’ho visto bene e il suo rientro è stato buono. Ha fatto un grande test in settimana. Dipende tutto dai giovani. Io non guardo la nazionalità e lieta. Guardo il momento e guardo quello può dare alla squadra. Loro portano entusiasmo e bisogna sfruttare il momento. I giovani hanno bisogno di calciatori come Gatti, Danilo, Bremer, Cambiaso. Hanno bisogno anche di esperienza per emergere e crescere per il bene della Juventus”

Su Rabiot: “Troppe supposizioni. Primo non mi ha chiamato. Io gli auguro il meglio e che sia felice. Voglio bene a lui come ragazzo. Spero possa trovare una squadra dove essere felice e dimostrare il suo talento”.

Infine, su Vlahovic: “Tutta la squadra deve aiutarlo. Sono contento delle sue giornate. Dusan porta grande entusiasmo a tutti, anche a me. Arriva sempre con grande voglia e con energia positiva. Sono molto contento. Molto contento”.

