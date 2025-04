Motta: “Mai un litigio con Giuntoli. Yildiz campione anche come ragazzo. E ai tifosi dico…”

Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera Thiago Motta ha toccato altri punti della sua breve esperienza con la Juventus. E ha respinto qualsiasi ipotesi di rottura con la squadra.

“Chi lo dice è un bugiardo. Avevo un ottimo rapporto con tutti i calciatori. Non accetto maldicenze. Giuntoli avrebbe detto di vergognarmi della mia scelta? Mai avuto un litigio con il direttore, mai. Come non ho mai detto a Yildiz che non era Messi. Koopmeiners? Saprà sempre fare meglio, è stato caricato di troppe attese per il suo costo alto. Yildiz avrà un futuro da protagonista perché, al di là del suo talento, è un campione anche come ragazzo. Ringrazio i tifosi per quello che abbiamo vissuto insieme, la Juve deve tornare a vincere, non accade da troppi anni, penso che quello che abbiamo seminato resterà. Grazie per essermi stati vicini, anche criticamente, ma sempre con grande amore”.

Foto: Instagram Juventus