Motta: “L’Inter è una grande squadra, per vincere servirà la gara perfetta”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Un po’ di cose sono cambiate, veniamo da tre vittorie che danno entusiasmo e fiducia. Oggi affrontiamo una grande squadra, dobbiamo fare una grande prestazione per vincere”.

Cosa c’è di diverso rispetto al 4-4 dell’andata? “La squadra si conosce di più, abbiamo cambiato dei giocatori per necessità. Sappiamo cosa fare in campo, con la fiducia di fare una ottima prestazione per vincere”.

Cosa la preoccupa di più dell’Inter? “Sicuramente dobbiamo essere generosi quando non abbiamo la palla, sulle fasce ci troveremo spesso tre contro tre. Dobbiamo essere molto attenti, a centrocampo avremo una parità numerica anche se Lautaro può venire tra le linee. Dobbiamo essere molto solidi, sappiamo il valore dell’avversario. Giochiamo in casa e dobbiamo anche creare occasioni”.

Foto: Instagram Juventus