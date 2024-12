Motta: “Lavoriamo per serate come questa. Stasera c’era la voglia di fare le cose fatte bene”

L’allenatore della Juventus Thiago Motta ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Prime Video’ al termine della gara vinta 2-0 contro il Manchester City: “Stasera c’era la voglia di fare le cose fatte bene, nel modo giusto. Abbiamo difeso bene, compatti, e poi li abbiamo colpiti nel modo giusto. Bravi i nostri ragazzi, bravo tutto il gruppo. Oggi anche chi è subentrato ha dato un grande aiuto quando la squadra ne aveva bisogno. McKennie può fare tutto: è difficile togliere Koopmeiners dal campo perché orienta la squadra, ma Weston può fare tutto, ha una fisicità fuori dal comune. Ha grandi qualità tecniche e di inserimento, poi quando arriva dalla seconda linea è ancora più pericoloso. E’ una fortuna per noi avere giocatori di questa qualità e sono contento per lui e per tutti i giocatori che hanno giocato un’ottima prestazione insieme”.

Poi ha proseguito: “A Lipsia è stata una gara completamente diversa anche, con tutto il rispetto, per il livello dell’avversario. Oggi dovevamo difendere insieme ma nel recupero dovevamo giocare con qualità e portare tanti calciatori nelle ripartenze”.

Miglior partita: “Sono diverse le partite. Nella precedente eravamo molto più aperti perché dovevamo cercare la partita. Sono belle le emozioni che abbiamo vissuto stasera, ma la più bella non lo so. Però che emozioni, è per questo che facciamo questo lavoro”.

Infine: “Regalo dalla società? Quando arriverà il momento… La cosa importante è che siamo tutti in sintonia: sappiamo cosa vogliamo fare e di cosa abbiamo bisogno. E’ importante mantenere sempre la stessa linea, la stessa filosofia e concentrarci sulla prossima gara. Giocheremo col Venezia e ora dobbiamo sempre dimostrare questo livello”.

Foto: Instagram Juventus