Motta: “La sconfitta è responsabilità mia, i ragazzi danno il massimo. Mercato? Sappiamo cosa serve”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benfica: “Quando c’è una sconfitta, noi siamo i primi a non essere soddisfatti. Ci sono delle cose da migliorare in fretta, perchè domenica c’è subito una partita. Oggi siamo mancati negli ultimi metri. Per il resto poco da dire, perchè il Benfica ha meritato la vittoria”.

Sulla mancata reazione: “Oggi non abbiamo meritato la vittoria. Il Benfica ha creato e finalizzato meglio di noi. Ora dobbiamo migliorare in fretta, perchè domenica dobbiamo giocare subito. A Napoli abbiamo disputato un buon primo tempo, oggi il primo tempo è stato difficile, nonostante un’occasione importante con Mbangula. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma non abbastanza e loro hanno meritato di vincere”.

Sugli errori: “Sono situazione che dobbiamo gestire meglio, soprattutto quando andiamo in svantaggio. Non abbiamo fatto come volevamo, perchè se riesci a creare e finalizzare bene, questo è anche un modo per non far ripartire l’avversario. Sicuramente andava fatta meglio al riaggressione e le preventive in alcune situazioni andavano fatte meglio. Preoccupato? Una sconfitta e non siamo contenti. È la seconda e non siamo soddisfatti. Ora esiste solo un modo quello di recuperare e preparare bene la prossima”.

Su Kalulu: “Vediamo come sta. Quando è scivolato ha sentito tirare dietro. Speriamo non sia niente di importante e possa rientrare per la prossima. La vedo difficile, valuteremo. Tutto il resto, sembrano scuse. Si fa i complimenti, si sta male e si pensa alla prossima.

Sull’attacco: “Dopo una sconfitta io sicuramente non voglio puntare il dito su nessuno. Sicuramente sono io il responsabile, ma i ragazzi stanno provando a dare il massimo”.

Sul mercato: “Siamo attenti per migliorare la rosa, ma non parlo di mercato dopo una sconfitta. Siamo in linea e sappiamo cosa serve, ma dobbiamo inserire qualcuno per migliorare e non tanto per mettere. Questa è la nostra filosofia”.

Foto: instagram juve