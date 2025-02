Thiago Motta: “Il PSV? La partita di Como non sia un esempio. E l’Inter non può essere una scusa”

Le parole del tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa, in vista della sfida di domani in Champions contro il PSV, valida per i playoff.

“Sfida importante. È una grande partita da giocare al massimo. I ragazzi si impegnano sempre al massimo e sono pronti per fare un grandissimo lavoro. Ritmo di gioco, intensità e dinamismo. Bisogna fare una partita completa per qualificarci. Sono una squadra giovane che giocano bene a calcio. Loro fanno una bella pressione in alto con coraggio. Nella prima gara abbiamo sofferto il loro possesso palla. Noi dobbiamo essere pronti per affrontare ogni situazione. L’importante sono i fatti. Il nostro obiettivo è andare agli ottavi, nella squadra sono cambiate tantissime cose. La resilienza della squadra è cambiata. Il gruppo mi piace come lavora e come sta insieme tutti i giorni. La partita di Como non sia un esempio. Non pensiamo all’Inter”.

