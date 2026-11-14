Motta: “Ho sempre sognato di rendere la mia passione un lavoro. Con Gattuso noi portieri siamo di fatto il quinto difensore”

14/11/2026 | 17:28:57

Il portiere della Lazio, Edoardo Motta, ha parlato ai microfoni del club al termine dell’amichevole contro l’Mgarr United. Queste le sue parole:

“Il mister e i preparatori mi stanno aiutando, giorno dopo giorno lavoriamo e la motivazione va trovata dentro. Questo è il lavoro più bello del mondo, è sempre stato il mio sogno rendere la mia passione un lavoro e quindi sono felice. Ci sono richieste dello staff che vanno soddisfatte, qualche volta vengono meno ed è giusto che mi vengano segnalate. Con Gattuso il portiere è un giocatore attivo a tutti gli effetti, siamo di fatto il quinto difensore ed è un qualcosa che aiuta la squadra. È un bagaglio in più che si può portare dietro. Lo scorso anno ero già contento di aver esordito, poi ho giocato e sono contento per come è andata. Non mi aspettavo anche di arrivare in Serie A, quindi sono felice. Il nostro momento è sotto gli occhi di tutti, i risultati sono visibili”.

Foto: sito Lazio