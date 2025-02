Motta: “Col PSV la partita più importante della stagione. Non sappiamo giocare il pareggio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato in vista della sfida contro il PSV: “Douglas Luiz non sarà con noi e speriamo il prima possibile. Cambiaso sarà con noi e ieri abbiamo fatto un lavoro di precauzione con lui. Dopo l’Inter prepara una partita così importante non è difficile. Noi veniamo da una vittoria importante, siamo pronti per fare una grande partita e andare agli ottavi”.

Poi ha proseguito: “Nel calcio bisogna fare tutto e ragionare. Sarà importante usare bene la testa. Noi dobbiamo essere una squadra compatta per essere superiore al nostro avversario. Noi dobbiamo sperare che la nostra squadra sia al massimo su tutti gli aspetti. Vogliamo fare il nostro meglio per meritare il passaggio agli ottavi. Primo obiettivo della stagione? È un obiettivo della squadra. Questa è la partita più importante della nostra stagione. Abbiamo fatto un primo passo importante, ma non è sufficiente. Noi non sappiamo giocare per pareggiare e entriamo in campo per vincere”.

Sul gruppo: “Se ha la personalità per fare la partita in trasferta? Sicuro. Siamo una squadra giocane con energia e entusiasmo. Vogliamo mettere in pratica quello che sappiamo fare”.

Sugli errori da non commettere: “Dobbiamo pressarli molto forti avanti, perché lasciamo spazi in avanti loro giocano molto bene. Sono abituati ad attaccare con tanti uomini. Dobbiamo utilizzare bene la palla con qualità e intensità per creare delle occasioni da gol e concretizzare bene”.

