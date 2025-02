Motta: “Cambiaso non ci sarà. Vlahovic? È motivato, contiamo su di lui”

Il tecnico della Juve Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions contro il PSV, di domani.

Su Vlahovic: “Lo vedo benissimo come tutti gli altri. Tutti motivati. Adesso abbiamo tanti giocatori, ma non posso metterli tutti. Sono tutti pronti per giocare una grande partita. È la qualità dei minuti che giocano, non la quantità. Noi contiamo tantissimo su Dusan e darà una grande mano alla squadra”.

Su Cambiaso: “Non sarà disponibile domani come Bremer, Cabal, Kalulu, Milik e Adzic”.

Foto: Instagram Juventus