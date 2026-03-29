Motsepe (pres. CAF): “Coppa D’Africa? Rispetteremo la decisione del TAS, il calcio deve unire”

29/03/2026 | 19:10:41

A margine del Comitato Esecutivo svoltosi quest’oggi, il presidente della Confederazione Africana di Calcio Patrice Motsepe ha parlato dell’assegnazione della Coppa al Marocco: “Dobbiamo voltare pagina. Dobbiamo continuare a lavorare per sviluppare il calcio. Dobbiamo sostenere ogni nazione che disputerà la Coppa del Mondo. Il mio messaggio ai senegalesi è: siamo con voi, vi sosteniamo. Siamo tutti africani. Ho rivolto lo stesso messaggio ai marocchini. Molti senegalesi vivono in Marocco. Non useremo il calcio per dividere le persone, deve servire a unire. Qualunque sia la decisione del TAS, la rispetteremo”.

foto x caf