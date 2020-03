Mostrano i glutei agli avversari: multati 3 tifosi del Bisceglie

Il Bisceglie segna, i tifosi esultano in maniera abbastanza singolare, mostrando i glutei senza abiti alla tifoseria avversaria. E’ quanto è accaduto domenica scorsa al “Liberati” di Terni nella gara terminata in pareggio per 2-2. Il gesto non è passato inosservato alle forze dell’ordine ed è costato una sanzione alle persone individuate, responsabili del gesto, per atti contrari alla pubblica decenza in luogo aperto al pubblico.

Foto: website Ternana Calcio