Mosquera si presenta: “L’Arsenal è l’opportunità più importante della mia carriera”

24/07/2025 | 19:38:10

Il difensore Cristhian Mosquera ha parlato ai canali ufficiali dell’Arsenal dopo la sua uffucialità del trasferimento dal Valencia: “Significa molto per me. C’è stato tanto lavoro duro dietro tutto questo. È un’opportunità che si è presentata e non potevo lasciarmela sfuggire. È vero, la mia carriera si è sviluppata più velocemente del previsto e ho dovuto maturare in fretta. Venire qui è un’occasione per continuare a imparare e migliorare. Lavorerò con grandi giocatori e con uno staff tecnico di altissimo livello, e questo mi aiuterà a crescere anche a livello personale. Sono un giocatore con molta energia. Sono giovane, quindi ho ancora tanto da dare. Sono completamente motivato ed entusiasta. Soprattutto, voglio migliorare, il che creerà competizione all’interno della squadra. Sono davvero felice”.

Foto: twitter Arsenal