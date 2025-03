Mosquera: “Al Verona sto bene, ho sempre sognato di giocare in Serie A”

L’attaccante del Verona, Mosquera, ha parlato al Corriere di Verona sul primo anno in massima serie, sul suo periodo con la squadra spiega le buone sensazioni: “Sto bene all’Hellas. Abbiamo vinto una partita difficile. Lavoriamo forte in vista della gara contro il Parma e per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo molto concentrati”. Per la squadra di Paolo Zanetti arriva ora una sfida fondamentale come quella nello scontro diretto con il Parma. Una sfida speciale per Mosquera dato il gol dell’andata: “Lo è per me come la squadra” – conferma lui – “. Poi, è chiaro che mi farebbe piacere segnare contro tutti (sorride, ndr). Se accadrà nuovamente contro il Parma, ne sarò contento”.

Colpiscono i 5 gol segnati da Mosquera, numeri che supera solo Sørloth con l’Atletico Madrid: “Ovviamente mi piacerebbe segnare anche da titolare” – fa notare il colombiano – “, ma la mentalità è sempre la stessa: entrare bene in partita e cercare di fare gol. Cosa mi chiede Zanetti? Mi chiede sempre di segnare (ride, ndr). È una brava persona, mi domanda di metterci tanta energia”.

Mosquera racconta infine i suoi inizi nel calcio, che partono decisamente dal basso: “Giocavo in strada. Credo che giocare nel mio barrio, nella città di Istmina, mi abbia aiutato molto ad avere oggi questa mentalità in campo. Da piccolo pensavo sempre che avrei voluto giocare in un campionato come la Serie A. E quindi voglio andare al massimo per vivere appieno questo sogno”. E il sogno di Daniel Mosquera, adesso? Ecco la sua risposta: “In questo momento, è quello di salvare il Verona ed essere convocato in nazionale. Magari segnando qualche altro gol”.

Foto: sito Verona