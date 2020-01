Moses in contropiede: tutto confermato, è già a Milano per le visite di domani

Victor Moses all’Inter: tutto confermato, compresa la tempistica. Nel pomeriggio, poco dopo le 17, vi abbiamo svelato il contropiede dell’esterno nigeriano, atteso a Milano per svolgere domani le visite mediche per conto del club nerazzurro. E il classe ’90 è già arrivato nel capoluogo lombardo con un volo privato prenotato nel tardo pomeriggio subito dopo aver ricevuto il via libera. Operazione completata in prestito con diritto di riscatto, il Fenerbahce aveva già liberato Moses e nelle scorse ore è arrivato anche il placet del Chelsea, proprietario del cartellino.

Foto: Pulse